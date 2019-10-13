深圳嚴查運輸車輛　砂石貨車超載168%遭扣留

江蘇無錫有行車天橋上周四（10日）疑因行駛貨車嚴重超載，導致倒塌，相關安全問題備受關注。廣東深圳市交警局周日（13日）通報，當局嚴查運輸車輛超載超限，並重點整治使用六軸重型車輛（有六排車輪的重型貨車）非法運輸餘泥渣土、砂石的違法人員。其中交警查獲一輛超載168%的砂石貨車，目前當局已扣留該車調查。

通報稱，深圳交警機訓大隊專業打擊隊上周六（12日）晚，在坪地環城南路永利通攪拌站門口，查獲一輛無「兩牌兩證」的六軸車，不具備該市從事餘泥渣土、砂石運輸資格。

交警將車輛拖至扣車場過磅檢測。經檢測發現，該車所載貨物為砂石，車輛核載50噸，實載134噸，超載168%。目前深圳交警已扣留該車，下一步將根據調查情況，依法落實對涉事企業和違法司機的處罰措施。

深圳交警表示，當局將推出管理措施加強整治六軸車，並加強路面巡查和發現，特別是針對該類車輛夜間出行的特點，在相應道路安排警力加強整治，對相關車輛實行「扣車、過磅、復原、落地、追溯、納管」等措施；

當局強調，將重新梳理和分析2018年1月1日至目前外地車在深圳運行的數據，針對「六軸車」建立黑名單庫，定期更新數據和不斷擴充，實現對庫內車輛「衝禁令」違法行為的非現場常態執法。