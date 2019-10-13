修例風波：報告稱華駐立陶宛大使干擾示威　指中俄威脅同等

立陶宛首都維爾紐斯有數百人於本年8月，發起「香港之路」築人鏈活動，聲援香港的反修例示威者，期間有華人團體持五星旗抗議。立陶宛國家廣播電視台（LRT）上周四（10日）發表調查報告，指中國駐立陶宛大使館協助干擾合法示威，有該國國會議員及專家籲應將中國威脅，與俄羅斯威脅同等級看待。

LRT的調查報告指，有明確證據顯示，包括中國駐立陶宛大使申知非在內的大使館人員組織非法活動，滋擾合法示威集會。維爾紐斯的中國公民組織，也與中國大使館關係密切。發起「香港之路」的立陶宛國會議員阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）指，對俄羅斯威脅保持警惕之時，也須對不相上下的中國威脅有足夠了解。他警告，中國試圖控制立陶宛的政治階層，擴張影響力，分裂歐盟抵抗中國影響力的勢力。

有芬蘭智庫專家表示，立陶宛或未直接關係到中國核心利益，但確實屬於中國全球布局的一環；又稱立陶宛國家安全局與國防部第二行動局等情報機構，今年初首度在報告中將中國和俄國，同視為國家安全威脅。