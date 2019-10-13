涉收巨額財物　深圳前交通運輸委巡視員被公訴

內地官場打貪行動持續。最高人民檢察院周日（13日）通報，廣東省深圳市交通運輸委員會前巡視員陳惠港涉嫌受賄罪一案，日前經省人民檢察院指定管轄，由東莞市人民檢察院依法向東莞市中級人民法院提起公訴。

起訴書指控，陳惠港在2003年至2016年，出任深圳市交通局副局長、深圳市交通運輸委員會（港務管理局）副主任（副局長）、巡視員等職務期間，利用職務便利，在交通建設拆遷、路政許可、工程項目招投標等方面為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，現年61歲的陳惠港原籍廣東潮陽，歷任深圳市市城建投資發展公司黨委委員、處長、副總經理；市港務局計劃財務處處長；市交通局財務審計處處長；市交通局黨組成員、副局長；深圳市交通運輸委員會巡視員等職。

另內蒙古自治區紀委監委周日通報，通遼市政協黨組書記、主席高忱向紀檢監察機關主動投案，目前正在接受紀律審查和監察調查。

據悉，現年57歲的高忱是遼寧開原市人，1995年起先後出任內蒙古自治區牙克石市委常委、組織部部長、副市長、市長委副書記；通遼市人民政府副市長、黨組成員、市委常委；科爾沁區區委書記等要職。2017年3月，他擔任通遼市政協黨組書記、主席至今。