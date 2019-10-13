涉貪逾1000萬人民幣　赤峰市委前副書記受賄案開審

內蒙古自治區烏海市人民檢察院周日（13日）通報，赤峰市委前副書記、政法委書記王東偉涉嫌受賄罪、貪污罪一案，在烏海市中級人民法院公開開庭審理。據悉王東偉共收受並索取相關單位及個人給予的財物，共計1004餘萬元（人民幣‧下同，約1128萬港元）。案件將擇期宣判。

起訴書指控，2007年至2014年，王東偉在任鄂爾多斯市東勝區委副書記、政府區長和中共鄂爾多斯市委常委、伊金霍洛旗委書記期間，利用職務上的便利，為鄂爾多斯市購物中心有限公司等單位，以及劉鳳榮等個人在催要政府工程款、補償款、企業經營、職務提拔等事項上謀取利益。

王東偉在2008年至2014年間，收受和索取相關單位及個人給予的財物；王在2010年和2017年，分別利用擔任鄂爾多斯市東勝區委副書記、政府區長和赤峰市委常委、政法委書記職務上的便利，指使他人採取虛列拆遷費的手段騙取財政資金，為其購買私家車，違法報銷應由其個人承擔的診療費等費用，共計貪污81餘萬元（約91萬港元）。

檢察機關認為，王東偉身為國家機關工作人員，利用職務上的便利、為他人謀取利益，非法收受、索取他人財物數額特別巨大；非法佔有公共財物，數額巨大，應當以受賄罪、貪污罪追求其刑事責任。