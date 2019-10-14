醫院被指只體檢不診病　涉外借醫生頂替惹議

內地不時有醫療事故發生，當中亦牽涉不少管理問題。位於山東濟南濟陽區的聞韶醫院，近日有網民爆料指該院不但無醫生坐診，甚至已變為體檢機構。有內媒記者到訪調查，發現醫院只有上午8時至10時營業，且只從事體檢業務，更涉嫌「租借」醫生頂替。衞健部門上周五（11日）表示，將在查處後再回應查詢。

該院護士指，病人需先到指定位置登記個人資料，隨後檢查身體。由片段可見，醫院為病人檢查及拍攝胸、肺部的儀器設備齊全，另劃分多個區域幫病人量血壓、抽血，惟未見有醫生為病人診症。

該護士表示，平日都能幫60至70名病人體檢，強調該院一直以醫院形式運作。雖然醫院大堂懸掛醫生的執照證件，但就未有醫生當值；當記者問及駐院醫生時，她則指「醫生都在裏面坐診」，甚至是「從別的醫院請來」，但一般都在上午10時後離開。另有工作人員解釋稱，「他們（醫生）屬於多點執業，我們需要他來就來」。

據國家衞健衞資料顯示，聞韶醫院是一間綜合性醫院，診療科目包括內科、外科、婦產科等，且應配備急症科、藥房、坐診醫生。