老婦街市買菜用A貨LV　揭女兒和男友製售假貨

重慶渝北區警方近日收到從甘肅打來的報案電話，對方表示在二手網購平台中購買的知名品牌手袋是假貨，惟賣家拒退全款，認為被欺詐。警方走訪網店退貨地址，發現一名周姓老婦竟用售價3萬元（人民幣‧下同，約3.4萬港元）的「LV手袋」當裝菜的環保袋用，此舉引來警方懷疑。警方在老婦家中發現一個小型製假售假窩點，隨即將老婦的王姓女兒和女兒的張姓男友逮捕。

事發在9月27日，一名報案人向警方表示，用7100元（約8030港元）購買了假貨，賣家以「過了退貨期，買家也有責任」為由僅退還5000元（約5650港元）。警方介入調查，發現報案人退貨的速遞包裹由一名老伯取走，正當他們難以尋獲該老伯行蹤之際，發現老婦在街市買菜用LV袋裝青菜、大蔥和豬肉。

警方翻查老婦的住址單位和家庭成員資料，原來她與老伯是夫婦，他們的27歲王姓女兒曾於2017年因在網上銷售假包被廣東深圳警方以詐騙罪判刑3年緩刑4年，目前仍在緩刑期。警方連夜將兩名疑犯逮捕，檢獲400多個假冒的知名品牌手袋，以及防偽編碼、包裝袋等大批製假工具。

警方調查發現，王女被判緩刑後，與張姓男友從深圳返回重慶，惟兩人尋找多份工作均不滿意，決定重操舊業。兩人在2019年2月開始，通過貼牌、貼編碼等方式，將假冒產品以正貨的名義和價格出售，銷售金額逾10萬元（約11萬港元），獲利超過2萬元（約2.3萬港元）。目前兩人因銷售假冒註冊商標的商品罪被刑拘。