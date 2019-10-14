修例風波：停播僅一周　騰訊復播NBA中國季前賽

美國NBA球隊休斯頓火箭的總經理莫雷（Daryl Morey），早前在社交網發表支持香港反修例示威的言論，內地官方電視台及騰訊體育隨即宣布停播NBA在中國舉行的季前賽。然而事隔僅一周，騰訊體育周一（14日）的NBA直播列表卻顯示該網站已恢復部分季前賽的直播，但當中未見休斯頓火箭隊的賽事。

內媒報道，在NBA中國官網的賽程預告中，休斯頓火箭隊將於周四（17日）和周六（19日）進行兩場比賽，但在騰訊網站的NBA直播單預告中，並未出現上述比賽。上周二（8日）莫雷在Twitter發表支持香港示威的貼文後，騰訊體育宣布即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排，又為選購了火箭隊比賽的用戶安排退款。在此之前，央視體育頻道也宣布暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排，並排查涉及NBA的一切合作交流。

今年7月，NBA宣布騰訊將繼續成為「NBA中國數碼媒體獨家官方合作夥伴」，直至2025年，合作包括直播球賽。有報道稱，騰訊與NBA續約5年的金額高達15億美元（約117億港元）。