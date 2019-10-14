5歲男童疑遭護士打錯針病死　家屬誓要討回公道

江蘇宜興市人民醫院近日被揭一宗奪命醫療事故，有護士涉將醫囑上可降低顱內壓等功效的「甘露醇」錯誤認作消炎抗生素「甲硝唑」，未經確認便為患有腦炎的5歲男童朱宸熠注射，令男童病情加重，當日搶救無效死亡。家屬強調要為兒子討回公道，與院方協調未果，市衞健委周日（13日）介入調查。

從住院診療記錄顯示，朱男上月8日因高燒入院治療，隨後被診斷為「病毒性腦炎(精神型）」，經治療後未見好轉。院方表示，朱男「仍有高熱，胃納較差，臨床未癒」。朱男母親表示，兒子在醫院治療期間被注射錯誤藥物，身體強烈不適。

從輸液清單顯示，醫生原計劃為朱男注射75ml的「20%甘露醇注射液」，惟護士為朱男注射100ml的「甲硝唑氯化鈉注射液」。朱母見狀要求醫生為兒子拍CT檢查，但醫生看過檢查結果時表示「未存在異常」。朱男隨後被轉送到蘇州大學附屬兒童醫院，但他在轉院途中出現心臟驟停，在當晚醫治無效身亡。

市衞健委曾在周日組織家屬和院方召開協調會，涉事醫院表示，根據專家進行的事故鑑定，院方只承擔「輕微責任」。家長認為是院方醫療失誤，雙方意見未達一致。市衞健委醫政科正作為第三方調解，若家屬對調解過程和結果不滿，可申請醫療事故責任鑑定和向法院起訴。