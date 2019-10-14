從越南走私1.5噸毒品案情曝光　揭毒梟買通警員

台灣高雄警方及海關本年1月破獲歷來最大宗毒品走私案，在貨櫃內檢獲從越南偷運的1.5噸冰毒及氯胺酮（俗稱「K仔」），市值估計逾100億元（新台幣‧下同，約26億港元），揭發毒梟收買警員協助貨櫃通關及通風報信，最終拘捕毒梟和警員在內5人。橋頭地檢署周一（14日）完成該案的偵查，以運輸第二、三級毒品罪，以及貪污罪，起訴涉案人士。

起訴書指，該批貨櫃由林姓男子為首的販毒集團自越南申報進口，報稱運載茶葉，林男更找來當時任職警隊的吳姓警員協助報關，約定事成後給吳警1000萬（約260萬港元）報酬。但販毒集團第一次進口貨櫃時，因聯繫出錯，導致貨櫃退運。

林男於本年1月重施故技，以相同方式再進口2個貨櫃，但台警及海關專案小組早已接獲情報，所以當貨櫃運到高雄港時便即時截查，當場搜出該批毒品。由於吳男得知事情敗露，因此早一步通知林男等人逃遁，導致無人提貨。直至今年3月，警方先後逮獲林男、吳警，還有販毒集團成員吳某和陳某，以及沈姓報關公司職員。

檢察官在起訴書中指出，案件涉及的毒品數量巨大，為歷年之最，如成功入境對社會危害甚大。至於吳警司職貨櫃安檢任務，竟與毒梟勾結，利用貨櫃檢查漏洞，助毒梟走私毒品，被查獲後又砌詞狡辯，毫無悔意，故建請法院對各人從重量刑。