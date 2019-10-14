中國肉類需求大增　豬牛進口逾246萬噸

內地受非洲豬瘟疫情影響，豬肉價格上升，進口需求大增。中國國務院新聞辦公室周一（14日）上午舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹今年首三季度進出口情況，數據顯示中國進口豬肉近133萬噸、牛肉113.2萬噸，分別較去年同期急增76%和50%。

外媒同日報道稱，非洲豬瘟令中國生豬數量減少近40%，由於生豬數量大減，中國豬肉零售價格較去年同期上升84%，每公斤賣43.4元（人民幣‧下同，約50港元）。外媒估計，中國9月的豬肉進口量達16.6萬噸，高於8月的16.3萬噸。

李魁文在會上表示，中美經貿摩擦為中國外貿帶來一定的壓力，儘管中美雙邊貿易有所下降，但今年首三季度中國外貿整體進出口仍然保持增長，呈現了總體平穩，穩中提質的態勢，全球仍高度看好中國市場的潛力。

李魁文介紹，中國對美出口2.13萬億元（約2.41萬億港元），下降6%，自美進口6194.2億元（約7000億港元），下降22.5%。另在進口農產品方面，中國購買6451.1萬噸大豆等。

據海關統計，今年前三季度外貿進出口總值22.91萬億元（約26萬億港元），比去年同期增長2.8%，貿易順差2.05萬億元（約2.32萬億港元），擴大44.2%。海關在上月的數據統計中，進出口總值2.78萬億元（約3.14萬億港元），同期下降3.3%。