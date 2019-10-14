傳少女跳河自殺不構成刑事案　警方闢謠：未有結論

雲南昆明18歲少女李心草上月初溺斃河中，其母質疑警方草草結案。有內媒周一（14日）引述昆明警方就事件澄清，強調案件正在調查中，屍檢報告尚未得出結論。

周一清晨，有媒體發布一篇名為《昆明警方通報女大學生李心草酒後落水事件初步調查結果》的文章，表示昆明警方已在周日（13日）下午，公開事發地酒吧內3個多小時的全部影片，以及酒吧門外的閉路電視畫面。媒體又引述昆明警方相關辦案人員稱，警方認為李心草落水為意外，尚不構成刑事案件。

文章又指李女的驗屍報告內容不清晰，當中「10月10日，李心草母親提出要對李心草進行屍檢（即驗屍），公安機關告知其可委託第三方也可由公安機關屍檢，李心草母親委託昆明醫科大學司法鑑定中心對女兒進行屍檢」，卻報告未寫明具體死亡原因。

有內媒周一下午詢問昆明市公安局對外宣傳工作人員，後者回覆「目前為止，昆明市局沒有發布有關李心草的任何訊息。」另昆明市公安局現場刑事勘查警員則稱，案件還在調查階段，該公安局還未作出結論。至於驗屍因為是委託第三方進行，同樣未有結果。該工作人員亦指出，媒體報道不是警方口徑。

對於家屬發文稱，李女生前疑遭同行男子羅某乾猥褻及毆打。有內媒記者探訪網傳是羅的工作地點，該公司員工稱羅沒上班，又指他今年7月剛畢業，尚未和公司簽訂正式僱傭合約。該職員稱，事發後他曾主動和警方聯絡，後者表示一切應以警方通報為準。

另內媒指李女最後出現的酒吧，今年4月曾被有關部門要求整改停業，而李女出事的盤龍江，近年來事故頻發；據指從2010年至2018年，已有10人在盤龍江內遇難，其中包含輕生者、失足落水者和救人者等。