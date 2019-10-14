國新辦發表糧食白皮書　年產達6.5億噸

中國國務院新聞辦公室周一（14日）發表《中國的糧食安全》白皮書，指出由2015年開始，內地的糧食總年產量，基本穩定在6.5億噸以上，去年共有標準糧食庫存6.7億噸。

白皮書提及，內地近年逐步加大對外開放，並取消相關農產品進口關稅配額和許可證，進一步放寬農業領域的外商投資限制，使外資企業進入中國糧食市場的廣度和深度不斷拓展，中國亦將積極參與世界糧食安全的治理，為國際社會提供力所能及的緊急糧食援助。

發改委副秘書長蘇偉表示，為保護農民利益和解決糧食品種結構矛盾的問題，目前已採取一系列措施，其中取消農業稅，可減輕農民在稅務上的負擔。國家又加大農業水利方面的基建投入，改善農民的生產條件和增強抵禦自然災害的能力。

糧食和物資儲備局局長黃煒表示，本次清查是繼2001年和2009年之後，第三次全國性糧食庫存清查，共查驗1.7萬個政策性糧食倉庫，19萬個貨位。該份白皮書是繼1996年後，發表的第二本糧食白皮書。書中最後提及，雖然現時中國糧食安全的形勢持續向好，但就中長期形勢來看，仍處於緊張平衡的狀態。