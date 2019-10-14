壟斷豬肉市場經營賭毒　涉黑組織頭目終審判囚25年

內地掃黑除惡行動持續。廣東省高級人民法院（下稱「廣東高院」）周一（14日）通報，該院近日依法對周有德等29人的涉黑案作出終審裁定，駁回相關上訴並維持原判。主犯周有德依法以組織、領導黑社會性質組織等罪，獲刑25年。據悉以周有德為首的涉黑惡組織，涉犯控制壟斷豬肉市場、經營「賭毒」和非法採礦等罪行。

通報稱，清遠市中級人民法院此前依法以組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、搶劫罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、破壞生產經營罪、非法持有槍枝罪、容留他人吸毒罪、非法採礦罪、窩藏罪，判處周有德有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利5年；其他組織成員則獲刑1年半至24年不等。

通報續稱，周有德等18人其後向廣東高院提起上訴。該院經審理查明，自上世紀90年代起，周帶領多人在廣東英德市實施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪行為，打壓其他組織，逐步積蓄經濟力量，擴大組織影響力；又稱在2007年始，周等人通過籠絡親朋、聘用員工、招納手下等途徑，逐漸形成以其為組織、領導者的黑社會性質組織。

通報指出，該犯罪組織實施開設賭場、故意傷害、搶劫、尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾鬥毆、破壞生產經營、非法持有槍枝、容留他人吸毒、非法採礦等違法犯罪活動，非法大肆斂財，導致1人死亡，1人重傷，另有多人輕傷，嚴重破壞當地經濟。2011年起，周成立安誠公司，統一收購、屠宰及配送生豬，通過非法手段取消多個鄉鎮的代宰點，掌控生豬價格。

通報補充，為排擠打擊競爭對手，周以公司名義，向當地多個職能部門誣告有關屠宰場違規；指使組織成員攔截、打砸其他豬肉銷售企業的貨運車輛，毆打從外地販賣豬肉到英德地區的零售人員；借助國家工作人員的包庇、縱容，非法沒收零售人員的豬肉等貨物，逼迫豬肉零售人員只能到安誠公司批發豬肉，在英德市部分地區、鄉鎮豬肉銷售市場形成壟斷經營。

廣東高院經審理認為，周的犯罪組織具備黑社會性質組織相關特徵，依法認定為黑社會性質組織；原審認定事實清楚、證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，遂作出上述裁定。