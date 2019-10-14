深圳擬推管理新規　狗隻逾14日無人領養可予安樂死

廣東深圳市城管局近日在官網發布文件，提到該局有意針對管理犬隻制訂新規，其中提到屬烈性犬品種、具有較強攻擊性以及其他超過14天無人領養的犬隻，相關部門可對犬隻實施無痛安樂死；又稱沒收的禁養烈性犬，交由犬隻收治領養中心檢驗訓練，經檢查健康、訓練合格的犬隻，可提供給特種單位使​​用。

該份名為《深圳市城市管理和綜合執法局養犬管理規範（徵求意見稿）》的文件，對從養犬的登記、遛狗時的繩長、流浪犬的收治和領養等規範，均有詳細規定。其中提到深圳實行養犬登記制度，飼養犬齡滿3個月的犬隻，養犬人應當辦理養犬登記；違規者由城管部門責令限期辦理登記，每隻處以500元（人民幣‧下同，約565港元）罰款；逾期未補辦登記，每隻處以2000元（約2260港元）罰款，並可沒收犬隻。

文件又提到，同一住址飼養兩隻以上犬隻的，應當符合所在社區或住宅區相關公約，並出示居民委員會或業主委員會，同意飼養該第二隻犬隻證明。該文件續稱，深圳所有犬隻均需注射晶片，具備電子身份標識，當中不收取費用；又指電子身份標識記載犬隻名字、年齡、照片、養犬人資訊及聯繫方式、免疫情況等，犬隻走失時，養犬人可通過電子標籤及時便捷尋回走失犬隻。

文件指，深圳嚴禁將捕捉流浪犬隻及執法查扣犬隻人為致死，或隱瞞相關訊息而不做系統登記；犬隻收治中心接收流浪犬隻，應當在7日內查找養犬人並通知認領，養犬人領回其犬隻，應當依法承擔在犬隻收治中心發生的託管費用，按每日每隻小型犬30元（約34港元），中型犬40元（約45港元），大型犬50元（約56港元）的標準繳納。

文件補充，犬隻收治中心對接收的棄養犬隻和無主犬隻，應當指定專門的工作規範，並建立接收犬隻檔案及犬隻訊息查詢平台，供公眾免費查詢；無主流浪犬隻、無人認領犬隻，經獸醫主管部門指定的部門檢驗檢疫合格者，報區城管部門批准，可以由符合條件的個人或者單位領養。