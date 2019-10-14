張忠謀否認當韓國瑜副手　柯文哲認參選機會渺茫

早前有傳國民黨內有人建議找台積電始創人張忠謀當韓國瑜的競選副手，張周一（14日）明確表示「沒有這回事」。台北市長柯文哲同日表示，他參選來年總統的機會很渺茫。

台總統府周一宣布，張忠謀今年將再代表台灣，出席亞太區經濟合作組織（APEC）會議。這將是他歷來第3次出席該會議，也是有史以來代表台灣出席該會議最多的人。對外傳國民黨欲找他當韓的副手，韓本人及其競選總部早前已予以否認，張也強調「沒有這回事，我是在報紙上看到的」。對代表台灣出席APEC，會否擔心被理解成支持台灣的蔡英文總統，張僅稱大家的政治想像太豐富了。

此外，由柯文哲創立的台灣民眾黨，已揚言將力爭來年立委議席。而柯周一出席市議會質詢時，再被議員問會否爭取親民黨的總統提名門票。柯表示沒有爭取，但認為自己應先去拜訪宋楚瑜。柯指自己參選來屆總統「機會很渺茫」，至於宋楚瑜是否參選則要看他的意願。

有傳韓國瑜將在本月16日向高雄市政府請假力拚總統大選，其競選辦公室發人何庭歡周一受訪時稱，「韓國瑜不會忘記擔任高雄市長該盡的責任，不會就此把高雄市政放下」，但是該請假的時候還是要請，並非利用行政資源來選舉。韓決定何時請假後會立即對外公布。