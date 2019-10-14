涉嫌受賄搞權錢交易　鹽業集團黨委副書記被雙開

內地最高人民檢察院周一（14日）通報，稱檢察機關對廣東省鹽業集團有限公司前黨委副書記、董事、總經理黃湘晴，因涉嫌受賄罪被雙開（開除黨籍及公職）；又對湖北省委原副秘書長楊邦國涉嫌受賄、巨額財產來源不明案，以及對貴陽市政協原副主席、貴陽國家高新技術產業開發區黨工委原書記、貴陽市白雲區委原書記楊明晉涉嫌受賄案提起公訴。

通報續稱，黃湘晴喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；對中央八項規定精神置若罔聞，違規打高爾夫球；私欲貪欲膨脹，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份，進行非法關聯交易，與不法私營企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，在企業經營、承接項目等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物；嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，

通報引述荊州市人民檢察院起訴指控書，稱楊邦國利用擔任湖北省委副秘書長、省委督查室主任職務上的便利，為請託人謀取利益，直接或通過特定關係人索取或非法收受財物，數額特別巨大；其家庭財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，依法應當以受賄罪、巨額財產來源不明罪追究其刑事責任。

通報又引述畢節市人民檢察院起訴書，指控楊明晉利用擔任貴陽市原小河區副區長，清鎮市長、市委書記，貴陽國家高新技術產業開發區黨工委書記，貴陽市白雲區委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，直接或通過他人非法收受財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。