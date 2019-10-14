涉出租房內強姦女學生　中山大學南方學院老師被刑拘

位於廣州市從化區的中山大學南方學院一名學生，周日（13日）在網上發文，指自己的好友上周三（9日）慘遭該校馬克思主義學院一名陶姓教師性侵，其好友上周四（10日）已報警求助，惟向校方尋求法律和心理援助卻無果。校方周一（14日）回應指，涉事教師已被刑事拘留，並於周日（13日）被校方開除。

爆料網民自稱是中山大學南方學院的學生，指其閨密好友慘被老師強姦。她又指好友曾於周日向校方尋求法律和心理援助不果。她直斥陶某人面獸心，呼籲同學們如有更多訊息或證據，盡快提供給她。網民又上載一張陶某的微信對話截圖及一張網貼。

校方周一發表聲明，指上周五（11日）發現陶某未有正常授課，上周六（12日）經由陶的妻子得知，陶因涉及案件被派出所拘留；校方其後向警方查詢，才得知陶涉嫌在保利桃花源出租房內強姦女學生而被刑事拘留。校方又強調，周一已向受害女學生了解事件，並提供了心理輔導的途徑，並強調如有需要，將提供法律援助。

在回應內地傳媒查詢時，校方負責人承認，涉事陶姓老師已被校方開除，惟未有透露是否與被舉報涉性侵事件有關。內地傳媒及後又多次向警方查詢案件，惟警方至今尚未有回應。