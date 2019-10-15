劉鶴月底或再赴美　敲定中美首階段貿易協議文本

中美上周達成第一階段貿易協議，中方承諾採購巨額美國農產品及進一步開放金融市場，美方則暫緩原定周二（15日）生效、上調2500億美元（約2萬億港元）中國貨關稅的措施。有美媒報道，中方希望在兩國領導人於下月中的智利亞太經濟合作組織（APEC）峰會簽訂協議前再舉行一輪談判，副總理劉鶴本月底或再次赴美。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）周一（14日）引述消息指，中國想在簽署協議前再舉行一輪談判，原因是需要敲定協議文本細節，以便在下月中旬的智利峰會上給領導人簽署。據悉，中方已提出會面要求，劉鶴本月底或再率團出發，以敲定第一階段貿易協議文本，並就第二階段貿易協議展開談判。

CNBC記者陶什（Kayla Tausche）在社交網Twitter上指：「考慮到中美第一階段協議內容落實到紙面上仍有很多變數，中美『很可能』再舉行一輪面談。但目前未能確定是否在華盛頓舉行，畢竟中國官員剛剛來過。」此外，有指中方亦希望美國取消原定12月中對約1600億美元（約1萬2400億港元）中國貨加徵15%關稅的計劃。

有報道指，美方至今未有制訂取消既有對華關稅的具體時間表，而在美國上市的中資企業，亦仍不符合美國會計準則。瑞銀交易大堂營運主管卡欣（Art Cashin）認為，中美今次的「休戰」料不會維持太久，甚至撐不到聖誕節。

中國外交部周二證實，中國在今年內已向美國採購大批農產品，當中包括2000萬噸大豆、70萬噸豬肉、70萬噸高粱、23萬噸小麥、32萬噸棉花，未來將加快採購更多農產品。外交部發言人耿爽指，中美在達成貿易協議上是一致的，稱這對中國、美國和世界都有利。