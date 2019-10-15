腹痛送院驚見胃藏異物　揭學生遭老師逼吃垃圾

河南周口市扶溝縣水泉學校近日有多位學生腹瀉入院，家長事後揭發該校政教處主任因不滿值日學生忘倒垃圾，竟逼學生把垃圾吃掉。校方事後一度辯稱，該主任只對學生批評教育；惟警方介入調查後，目前已刑事拘留涉事老師，至於校長及副校長亦被免職。

受害學生的家長接受內媒採訪時表示，其兒子因腹病送院後，醫生檢查發現，兒子的胃內出現一塊異物，其他學生的情況亦類似情況，引起家長懷疑。另有家長指出，此前曾在子女的排泄物發現各種異物，包括碎紙片、塑料紙、龍眼殼等，惟子女一直含糊其詞。

另一名躺在病床上的學生透露，該校教務處老師早前到他們宿舍查寢時，發現他們的垃圾沒有倒掉，便質問誰是值日生，但沒有同學承認，該老師便大罵︰「不說就出來，一人拿一個垃圾，吃完為止。」由於該老師一直站在現場觀看，學生們都不敢不吃。他又指，至今已有近10名同學被要求吃垃圾，大多學生因怕被開除，均不敢告知家長。

內地傳媒事後向涉事學校查詢，校方否認有老師逼學生吃垃圾，強調老師只是向學生批評教育。惟警方介入調查後，認定事件有可疑，已刑事拘留涉事老師。另教育部門介入後，該校校長及分管宿舍事務的副校長亦被免職。