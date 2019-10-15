龍杰警犬訓練所被揭虐狗　再爆涉無牌營業

屢奪世界訓犬賽大獎、位於台灣桃園市的龍杰警犬訓練所，近日被離職員工踢爆，指訓練所環境惡劣，有訓犬員屢屢虐待狗隻，引起輿論熱議。動保處介入調查後，更揭發訓練所無照營業，訓練所隨後亦宣布永久停業。風波尚未平息，市議員詹江村周一（14日）又爆料，指訓練所負責人陳俊杰因與桃園市長鄭文燦「關係匪淺」，才能無牌營業。鄭文燦暫未有回應。

龍杰警犬訓練所日前被離職員工踢爆，有訓犬員以項圈電擊、毆打等方式「訓練」狗隻，甚至把狗吊起來甩等，導致多隻狗斷腳受傷；又指如狗隻在訓練中死亡，訓犬員就會挖洞就地掩埋。動保處介入調查後，涉事訓犬員坦承虐狗，結果被罰款7.5萬元（新台幣．下同，約1.96萬港元），惟該處再揭發訓練所無寵物業營業執照，最終該所負責人陳俊杰在網上發表聲明稿致歉，並宣布永久停業。

惟詹江村指出，龍杰警犬訓練所鼎鼎大名，屢次與市政府合作舉辦活動，動保處卻在案發後，才得知該所無照經營；他又指，陳俊杰是鄭文燦「結拜兄弟」，才能規避聯合稽查，要求追究行政疏失；又批評業者宣布永久停業，是以停業規避相關刑責。

對此，動保處長王得吉坦言，沒有查核合辦活動業者的背景，反映當局有疏失，該局將逐一清查轄區內寵物學校的合法性。王得吉又指，已勒令該訓練所停業，並將調查其繁殖、寄養與買賣行為，將開出10萬到300萬元（2.6萬至78.2萬港元）罰款。