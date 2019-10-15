國考明年要求提高　首禁被雙開及失信人員報考

國家公務員局周一（14日）公布2020年國家公務員考試公告及職位表，來年將提供約1.38萬個不同職位，招聘2.41萬人，較今年增加近萬人，周二（15日）起接受網上報名。此次國考改變了部分報考規定，包括首次明確禁止被雙開以及失信人員報考，部分職位亦新增了心理素質測評環節等。

根據內地傳媒分析，與往年相比，2020年的國考至少出現6個變化，其中包括首次明確提出被開除共產黨黨籍、被開除公職以及被列為失信聯合懲戒對象的人員不得報考；包括公安部、移民管理局、鐵路公安、空中警察總隊、長江航運公安局、各省的消防救援部隊、海關緝私局等職位，均在體檢考察部分中，新增了心理素質測評環節。

另外，2020年國考流程亦新增「備案」環節，對於公示期滿後，沒有問題或反映問題不影響錄同的人員進行備案；同時在考察環節中，改變以往「唯分取人」方式，更注意考生的政治性，以個別談話、實地走訪、嚴格審核人事檔案、查詢社會信用記錄、同本人面談等方法考察政治信仰、政治立場、政治意識和政治表現。

此外，此次國考特別為在軍隊服役5年或以上、擁有高校畢業學歷的退役士兵設立專門崗位，一共1507個職位並招錄2337人；來年國考北京考區的學歷要求大幅提升，已沒有大專學歷可報職位，學歷趨向研究生或以上，大學本科畢業可報職位僅320個，共招錄922人，占總招錄人數45.87%。