台網紅為陪伴女友　增肥21公斤逃兵役惹議

台灣健身網紅BroFitness「阿Dain」周一（13日）網上發布短片，自爆為了遠赴法國陪伴女朋友，短時間內增肥21公斤，近日終獲免去大學畢業後的4個月替代役。事件引起網民論戰，有網民批評阿Dain沒有盡台灣男性「應盡的義務」。但亦有網民認為。每個人的目標不一樣，當兵可能從來不是他的目標。

阿Dain透露，法籍女友早前為了自己休學1年留在台灣，陪伴自己畢業，令他感動不已。惟因台灣男大學生在畢業後須服兵役，女友則須返回法國，他為了盡早前往法國讀書工作，不再與女友分開，去年8月決定增肥，讓自己的身材不符合當兵資格，結果不足半年內，他的體重由原來的76公斤，急增至97公斤，身材亦由肌肉結實變成肥肉滿滿。

阿Dain坦言，其實他自己亦想當兵，但不想讓女友的付出白費，再白白等待多個月，加上他認定女友便是「真命天女」，才作出這樣的決定。

短片引起網民激烈討論，有網民批評「免役是給那種真的有障礙的人在用的，你這種好手好腳的在躲甚麼」、「逃兵役會被瞧不起的，我也瞧不起」、「免役就免役，低調就好，又不是甚麼光榮事迹」。

惟亦有網民護航，稱「有更好的人生去發展，我認為很好，就算用這種方式逃兵役也是自己的本事」、「還好你免役，這是聰明的決定，現在當兵叫浪費時間，以前叫磨練」、「免疫又沒甚麼，人家幹嘛是自由吧，當兵4個月？根本去玩浪費時間」。