昏迷近50天男童流淚　慈母跪地求繼續治療

河南鄭州11歲男童馮振早前因患上危重型病毒性腦炎，被送到鄭州大學第一附屬醫院搶救，在深切治療部留醫（ICU）40多天後仍未好轉，家人打算帶他回家準備後事。未料一直昏迷的馮振被推出ICU後，突然醒來流淚，母親見狀跪在地上，哀求醫生繼續治療；雖然院方同意繼續治療，惟後續的治療費卻讓這一家人泣不成聲。

馮的母親韓章霞透露，兒子已在深切治療部留醫接近50天，但情況一直未有好轉，醫生亦希望兒子已沒有治癒的希望，她了解情況後，便同意放棄治療，把兒子推出ICU，準備帶他回家準備後事。惟兒子離開ICU後突來醒來，眼淚嘩啦啦地流，眼睛及四肢亦不斷抽動，韓見狀便忍不住大哭，跪在地上懇求醫生把兒子送回ICU繼續治療。韓坦言︰「我還是不想放棄（兒子）。」

馮的父親馮春才則指，兒子發病至今，家裏已花了約30萬（人民幣．下同，約33.8萬港元）來應付醫療費用，由於妻子長年在家照顧兒子，家中開支僅靠他一人在建築工作來維持，每月收入僅約5000元（約5648港元），得知兒子後續治療費用至少需要60萬元（約67.6萬港元）後，他根本無法負擔，希望社會大眾能伸出援手。