商場廁所成拍照聖地　網紅「佔領」隨地衣物

浙江杭州市有網民近日爆料，指商場廁所成網紅打卡聖地後，一直被「佔領」。網紅多的時候，洗手間的洗手盤、地上放滿衣物和雜物，引起市民和商場清潔工的不滿，而商場方面亦表示無奈。

杭州大廈501商場因廁所裝修豪華，吸引不少網紅拍照。有女孩表示，以前在外面拍照的時候，換衣服非常不方便，所以選擇商場的洗手間。而商場負責清潔的吳女士則表示，由於網紅帶來的秋冬裝，經常會有絨毛設計，而她們換裝的時候，衣服經常會掉毛，有時候廁所內地面全是毛絨，導致清潔困難。

有不少市民向吳女投訴，對網紅占用廁所拍照感到不滿，但她無奈表示：「我勸了也沒有用，有時候洗手間內全是她們（網紅）的東西，走路都走不了！」商場工作人員亦無奈道：「作為商場，我們只能說歡迎顧客到來，她們（網紅）也是來消費的顧客，我們不能驅趕。」她表示，商場就該問題，只能多派人巡邏，做好人流疏導。

有網民表示，自己之前也有類似經歷，原本準備去商場的母嬰室幫孩子換尿片，結果發現門被鎖住了，敲門也沒人理。後來一個穿着cosplay服裝的少女去敲門，門竟然開了。她上前理論：「你們不是母嬰，佔着母嬰室做甚麼？」但換來的只有鄙視。