修例風波：促止暴制亂　官媒批醫管局淪「幫兇」

內地官媒一連兩日發文譴責周日（13日）有示威者用刀割傷警員頸，認為近來香港各種暴力活動已達瘋狂地步，所有關心香港前途的市民都應警醒，支持警方止暴制亂，強調這是香港當前唯一的出路。

評論稱，修例風波喧囂四個多月，反對派和他們操縱的媒體一直不遺餘力攻擊、污衊警方。香港正滑向危險深淵，到了危急的時刻。對於那些為達一己目的不惜賭上香港前途的幕後黑手們，香港已退無可退。如果市民們再對暴徒們報以「理解」和姑息，幾代港人千辛萬苦建立起來的繁榮必將毀於一旦，「東方之珠」必將失去光彩。

而針對上周六（13日），在將軍澳商場內有被警方拘捕者聲稱任職醫生，香港醫管局其後回應稱不宜評論員工在工作以外的事宜，另一官媒發文批評，醫管局的表態是避重就輕、無視暴力行徑，又強調醫管局作為提供醫療服務的公營機構，不僅要有醫者的仁心，更要有最起碼的公心，才對得起750萬香港人。

文章認為公營機構首要職責是服務香港市民、服從公共利益，眼見香港被暴力示威者破壞得滿目瘡痍，更應當在止暴制亂的行動中發出最強音、起到引領作用。假如對暴力視而不見或者唯恐禍及自身，不與暴徒割席，甚至有意袒護，就不僅是對香港社會不負責任，更可能會淪為暴力亂港分子的「幫兇」。