酒店賣淫案主犯「太子輝」　申訴遭省高院駁回

內媒報道周二（15日）報道，廣東東莞太子酒店老闆梁耀輝，早前涉犯組織賣淫罪等被法院判無期徒刑，他及後不服判決申訴至省高級人民法院，然而據中國裁判文書網近日公布，該院已於今年7月26日駁回了梁的申訴。

報道指，梁耀輝有東莞「太子輝」之稱，他於1995年成立屬五星級酒店的太子酒店，經營文藝演出、卡拉OK歌舞廳等業務，其個人財富曾高達20億元（人民幣‧下同，約22.6億港元）。及後在2014年2月的東莞掃黃風暴中，眾多涉黃場所被查，官媒更曝光太子酒店桑拿中心存在組織賣淫活動，且具有系統化培訓，從體檢醫生到培訓管理人員，人員配置幾近「完備」，「桑拿技師」中更包括大量未成年少女。

2014年4月，梁耀輝被警方刑拘，檢方隨後指控包括梁在內的47名太子酒店員工犯組織賣淫罪、協助組織賣淫罪、毀滅證據罪等罪名，其中梁被認定為情節特別嚴重。2017年8月，東莞中院在開庭2年多後作出判決，梁犯組織賣淫、串通投標、單位行賄3宗罪，決定執行無期徒刑，並沒收個人全部財產；另46人也被分別定為組織賣淫罪、協助組織賣淫罪、幫助毀滅證據罪判處。

中國裁判文書網近日公布相關駁回申訴通知書顯示，梁耀輝因不服判決而提出申訴，認為原審法院根據太子酒店的經營、人事、財務即認定其犯罪是事實不清、證據不足，且即使他構成組織賣淫罪也非主犯，他亦未參與太子酒店桑拿中心的實際經營。

廣東高院經審查認為，據書證記載及多名同案人供述，該桑拿中心自2004年至案發一直存在大規模組織婦女賣淫活動，而涉案人事晉升文書、包括代發技師貼士及桑拿部人員提成等財務支出單據等文件上，大多有梁耀輝的簽名等；多名同案人及證人亦明確指證梁管理酒店，證據足以證實其是酒店的實際管理者且對桑拿部有決策權，是該案的決策者和控制人，屬主犯，因此梁耀輝的申訴不符相關法律規定，予以駁回。