台軍3年失6銳鳶無人機　損1.26億元新台幣

台灣軍事裝備屢見醜聞，由台中科院研製的「銳鳶無人機」近年頻現事故，台媒周二（15日）引述立法院預算中心報道，在台軍原本採購的32架銳鳶無人機中，在3年內僅剩26架，主要與維修保養不良、操作不當等有關，情況令人關注。

台灣立法院外交及國防委員會周三（16日）審議軍方新一年度預算案，台方指出台軍旗下的銳鳶無人機自2016年至今年6月底，經已發生8次意外，事故原因多與操作不當、環境評估欠佳和維修保養不良有關。問題衍生出戰機執勤時因引擎轉速異常墜海、飛行高度不足而撞山，以及因高度不足而碰撞河堤等，最終失去6架銳鳶無人機。

據指該款無人機設有GPS定位系統及自動飛行功能，惟仍需專業操作員在地面操作。台方指出，目前持有相關證書的外部操作員全台僅得10人，呼籲台海軍司令部應加強培訓操作員。資料顯示，銳鳶無人機主要部署在海軍海上戰術偵搜大隊，屬台軍對陸不對稱作戰中重要軍機之一。

另有資料顯示，每部銳鳶無人機造價約2100萬（新台幣．下同，約547萬港元），估算台軍因失去6架無人機損失至少1.26億元（約3282萬港元）。不過台方指出，海軍明年編列維修預算超過2.06億元（約5400萬港元），較今年度增幅超過108%。

此外，台陸軍司令部表示，近期已透過美國在台協會（AIT）等渠道與美方商討M1A2T坦克發價書需求，目前已處於審查的最後階段，料近期內將可提供台灣發價書。

軍方又指，向美採購的首批108輛M1A2T坦克預計會駐守在六軍團，戍守北部中樞安全；待獲正式發價書後，軍方將依實際的備戰需求為前提，以立法院核定預算為基準，慎重檢討相關採購品項與工業合作需求，完成發價書簽署作業。至於台媒早前報道，M1A2T坦克因應預算限制而須減量減項採購部分裝備，軍方指純屬臆測。