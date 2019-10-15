瀏覽資料或傳送給騰訊引憂慮　蘋果：只限中國用戶

蘋果手機上月推出的新系統iOS 13，日前被指會將Safari瀏覽器的資料、用戶IP位址等傳送給中國互聯網公司騰訊，引起廣泛關注。蘋果公司周一（14日）隨即發聲明澄清，只有區域設定為中國的設備，才會經騰訊接收詐騙網站列表，強調用戶訪問的網址資料絕不會傳送予安全瀏覽技術供應商。

有外國科技網站近日揭露，用戶使用Safari瀏覽登錄疑似詐騙網站時，相關資料有可能會被傳送到Google和騰訊的安全瀏覽服務，以驗證該網頁的安全性。報道又引述大學教授稱，有關安排可能導致用戶瀏覽網站的紀錄，甚至其IP位址被洩露。據知該服務過去劃一向由Google負責，但因中國用戶無法使用Google，蘋果後來才開始與騰訊合作。

蘋果事後發聲明回應，指為確保用戶瀏覽網頁的安全，只會從Google和騰訊接收不良網站的清單，不會把用戶資料傳送給兩家公司。聲明又強調，在查明問題網站是否惡意網站的過程中，用戶瀏覽的網址資訊「永遠不會與安全瀏覽技術供應商分享」。蘋果又稱，假如用戶仍存有疑慮，也可以在手機設定中關閉「詐騙網站警告」選項。