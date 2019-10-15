韓國瑜正式向市政府請假　全力投入總統競選

台灣高雄市長韓國瑜周二（15日）正式向市府請假，由周三（16日）起以國民黨總統參選人身份，正式投入一系列競選活動。他透過其競選辦公室表示，為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，故在依法情況下按照程序請假。

韓國瑜周二上午主持市政會議後，接受媒體採訪時宣布自己將請假3個月。他表示，參選總統不是要放棄高雄，而是要把溫暖和希望帶到全台灣。他批評當今的政府帶給大多數人傷心和失望，因此他要腳踏實地一步一腳印，建造真正民主的台灣。之後韓當場高歌一曲《我現在要出征》，獲在場支持者報以歡呼。

據韓的競選辦公室表示，韓將展開全台「土地學習傾聽之旅」，希望藉由關懷、學習與傾聽，真正達到苦民所苦，讓政治還歸於民。競選辦公室又指，民進黨執政三年多「失政」不斷，不論是兩岸關係日漸緊張，或無力阻擋雪崩式斷交，均造成台灣人心惶惶，青年對未來更加惶恐無助；為了全台灣民眾的未來，以及對高雄市民的責任，韓國瑜絕對奮戰到底。

而同日立法院進行施政質詢，立法院長蘇貞昌會前受訪稱，韓國瑜才當市長沒幾天，就要請假3個月，違背對高雄市民的承諾，又跑到其他縣市說要救台灣，質疑「這邏輯說得通嗎」。另高雄多名民進黨市議員均對韓請假大表不滿，其中議員林智鴻要求韓向市民道歉外，還應將一整年的市長薪酬、約230萬新台幣（約60萬港元）拿出來繳庫。