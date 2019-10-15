台警查獲近500公斤麻黃鹼　屬當地史上最大宗

當局早前偵破並起訴以陳奎南為首的毒品走私組織。（互聯網）

台金門地檢署周二（15日）通報，早前指揮海巡署金門查緝隊等6個情治單位，聯合偵破並起訴以陳奎南為首的5人毒品走私組織，查扣淨重498.99公斤、市價高達5億元（新台幣‧下同，約1.3億港元）的第4級毒品原料「麻黃鹼」，估計可製造約400公斤俗稱「冰毒」的甲基安非他命，供800萬人次吸食。據悉，此屬金門史上查獲的最大宗毒品走私案。

金門地檢署主任檢察官吳文城指，事緣今年7月28日上午11時許，查緝隊在料羅淺水碼頭，從一輛偽裝搬運家具的小貨車中，起出用20隻飼料袋、分裝夾藏在釘實木床底板中，並準備經由海路運往台北港的「麻黃鹼」。

通報指出，查緝隊逮捕當時正在辦理寄貨手續的疑犯鄭棨皓；其後檢察官席時英指揮跨越台、金兩地的專案組，包括檢察、警察、調查、海巡、憲兵及關務在內的6大系統，深入溯源追查；最後陸續將陳奎南、許證宏、廖品睿及協助租車和訂製木床的蔡育卿等人追緝到案。

通報又表示，當局查明該組織成員以80萬元（約21萬港元）的代價，受委託在7月24日晚駕駛小船，從金門五龍山報關出港駛往福建大嶝海域，並自大陸船隻接駁該批毒品原料，然後在金門青嶼上岸後，再載往料羅淺水碼頭，準備走海路「中轉」赴台，製成安非他命牟利。

通報續稱，犯罪組織掩飾走私毒品原料，特地在台灣彰化訂製木床夾藏走私源自大陸的麻黃鹼；惟因該木床規格與一般木床不同，且沉重搬運困難，引起了海巡查緝幹員注意，最終更遭識破。