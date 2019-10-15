大學博物館疑展出數百件贋品　專家：假得荒唐

重慶大學博物館在上周一（7日）對外開放，並展出由該校藝術學院教授吳應騎捐獻的數百件收藏文物。惟有收藏界人士周一（14日）發表文章，直指上述展品均為贋品，「絕大多數已經是假冒到荒唐的地步。」市文物局博物館處職員周二（15日）表示，該博物館未在該局報備審批，文物局已就此事介入調查。重慶大學事後發公告，稱已成立工作組對此事核查。

該篇名為《重慶大學耗資670萬建了一座贋品博物館？ 》的文章提到，涉事博物館的陶俑展品當中，「這件較大的三彩女俑掛的是現代才有的洋藍」；又稱「改裝版版銅車馬體量碩大，通體錯銀。在馬的造型和車的制式上，完全模仿秦始皇陵銅車馬中的一件，形制有些彆扭，做工頗感粗糙，細節也不怎麼講究。」

文章續稱，「電鍍金鑲人工合成綠松石以及不知名合成寶石的烏龜，把電鍍工藝和人造寶石的歷史向前推進了兩千多年。」；又提到「三彩掛藍，價值連連，展出的一件（唐三彩女俑）大到沒朋友的三彩肥婆不僅掛藍，掛的還是現代才有洋藍，比圓珠筆塗的還藍。那張柿餅臉，那雙鬥雞眼，也大大突破了唐代審美的下限。」

文章同時質疑，館內還有大量疑似仿製品，包括後母戊鼎的「商代獸面紋牛鼎」，造型來自平朔秦漢墓或海昏侯墓、高達1米多的「漢代雁魚銅燈」，仿製南京博物館元青花梅瓶的罐子；仿製國家博物館鮮于庭墓駱駝載樂俑的陶俑等藏品。文章最後直斥校方，稱「吳應騎教授捐給重慶大學的，竟然是幾百件贋品，而重大耗資數百萬建立的，居然是一座贋品博物館？」

有重慶市某知名博物館工作人員周二上午接受內媒訪問，稱該校是有上述展覽，並表示他的同事也是重慶大學的校友，專程去看了，事後坦言「想不通重大博物館何以辦這樣的展覽。」另有曾供職於國內知名博物館的文物專家表示，大學成立博物館對於文物收藏品的收藏，應該還是把好鑑定關；又稱大學是學術機構，收藏並展示大量贋品，就是對贋品背書。