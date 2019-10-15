工信部裝備工業司司長等5人涉違法　檢察院決定逮捕

最高人民檢察院周二（15日）通報，檢察機關依法分別對工業和信息化部裝備工業司司長李東，江西省瑞金市委原副書記、市政府原市長賴聯春，貴州省遵義市委原常委、市政府原常務副市長王祖彬，福建省漳州市薌城區委原副書記、區長吳洪池，以及陝西省西鄉縣人大常委會原黨組書記、主任紀文杰等5人決定逮捕。

通報提到，李東涉嫌受賄罪一案，經最高人民檢察院指定管轄，內蒙古自治區人民檢察院交辦，由內蒙古自治區人民檢察院興安盟分院審查起訴；近日，興安盟檢察分院依法以涉嫌受賄罪對李東作出逮捕決定。據悉，李東在2008年8月，出任內地工業和信息化部裝備工業司副司長；2016年5月則任工業和信息化部裝備工業司司長。

通報續稱，江西省瑞金市委原副書記、市政府原市長賴聯春涉嫌受賄一案，由贛州市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴；贛州市人民檢察院日前依法，以涉嫌受賄罪對賴聯春作出逮捕決定。

資料顯示，現年51歲的賴聯春為江西石城人，2002年12月起，他先後出任石城縣外貿局局長、縣招商局局長；石城縣琴江鎮黨委副書記、鎮長；任石城縣政協副主席、琴江鎮黨委書記；南康市委常委、副市長等職。2014年6月開始，他擔任瑞金市委副書記、市長；瑞金經開區黨工委副書記、管委會主任；2019年9月遭免職。

通報補充，貴州省遵義市委原常委、市政府原常務副市長王祖彬涉嫌受賄一案，由貴州省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴；經貴州省人民檢察院指定，由黔西南州人民檢察院審查起訴；黔西南州人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪，對王祖彬作出逮捕決定。

公開資料顯示，現年55歲的王祖彬原籍貴州織金，2011年3月起先後出任遵義市政府秘書長、黨組成員，市政府辦公室黨組書記，市突發公共事件應急委員會辦公室主任；遵義市副市長、市委常委、政法委書記等要職。2019年9月，王祖彬因涉嚴重違紀違法，遭當局依法予以「雙開」（開除黨籍及公職）處分。

另四川省交通投資集團黨委書記、董事長雷洪金涉嫌違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。公開資料顯示，現年60歲的雷洪金是四川簡陽人，曾任簡陽縣委書記，內江市委副書記、副市長、市委常委，巴中市長、自貢市長、省十三人大代表等職。