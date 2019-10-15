涉為黑惡勢力當「保護傘」　前武警總隊副司令員遭提訴

內地掃黑除惡行動持續。最高人民檢察院周二（15日）通報，吉林省住房和城鄉建設廳前黨組成員、副廳長包洪建涉受賄等罪一案，由四平市人民檢察院向四平市中級人民法院提起公訴。據悉包洪建擔任武警吉林省總隊副總隊長、副司令員等職時，曾為黑惡勢力擔當「保護傘」，並涉非法持有和私藏槍枝彈藥。

通報引述四平市人民檢察院起訴書，指控包洪建在擔任武警吉林省總隊吉林市支隊長，武警吉林省總隊副總隊長、副司令員，吉林省住房和城鄉建設廳副廳長期間，利用本人職務上的便利或通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益或不正當利益，非法收受單位和個人給予的財物，數額特別巨大。

通報又稱，包洪建涉嫌採取侵吞、騙取的手段，非法佔有公共財物；另外包在擔任武警吉林省總隊吉林市支隊長期間，非法持有和私藏槍枝、彈藥，偽造、變造、買賣武裝部隊公文、證件和印章；當局依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪、貪污罪，非法持有、私藏槍枝、彈藥罪，偽造、變造、買賣武裝部隊公文、證件、印章罪追究其刑事責任。

另駐國家衞生健康委員會紀檢監察組稱，國家衞生健康委員會離退休幹部局前衞生健康監察專員吳軍，涉嚴重違紀違法、職務違法及受賄罪，被當局予以「雙開」（開除黨籍及公職），收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

此外，據中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組、上海市紀委監委消息，中國農業銀行審計局上海分局前副局長馬路，涉職務違法及受賄等罪，中國農業銀行黨委研究後決定予以「雙開」；收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，現年54歲的馬路為河南正陽人，1999年12月開始，他先後任審計署京津冀特派辦辦公室正處級調研員；審計署上海特派辦金融審計一處正處級審計員、機關後勤服務中心負責人。2009年7月起，他擔任中國農業銀行審計局上海分局副局長，2018年2月被免去職務。