台「小燈泡案」更一審　律師聲請鑑定兇手就審能力

台灣台北2016年發生的「小燈泡命案」，兇手王景玉持刀把3歲女童「小燈泡」的頭砍斷，案件轟動一時。台灣高等法院更一審周二（15日）再度開庭審理，律師認為王男開庭前，曾無端發笑，且有怪異思想和奇特行為，根本沒法討論案情，遂當庭聲請鑑定王景玉有否能夠接受審判的「就審」能力；合議庭評議後，再決定是否同意聲請。

王男律師黃致豪表示，聲請鑑定就審能力，並非要拖延訴訟；又稱在開庭前，他於看守所接見王景玉，發現他自顧自地在笑；對方更聲稱聽到有人跟他講話。黃致豪續稱，自己根本沒辦法跟他討論案情，而在周二開庭前，他發現王在庭上也有類似情況，聲請鑑定就審能力。

黃續提到，他是依刑訴法刑163條第2項作出上述主張，請求合議庭依職權調查清楚；如未釐清而持續繼續訴訟，做法「很冤枉的」。黃又指出，律師從未想要拖延訴訟，也希望訴訟要快點結束，但這是沒有選擇的餘地；更稱如造成大家觀感不好，「我們很抱歉，因為這是法律和憲法賦與被告的權利」。小燈泡家屬委任律師則稱，家屬對更審合議庭重新調重表示尊重。