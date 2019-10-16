省內首宗套路貸涉黑組織案　主犯被判囚25年

湖南省高級人民法院周二（15日）召開涉黑涉惡案件宣判新聞發布會，當中包括首宗「套路貸」涉黑組織案，隆回縣人民法院一審宣判，案中主犯黑肖正紅因犯組織、領導黑社會性質組織罪等13項罪名，被判25年有期徒刑；該案其餘37人被判14年及以下不等的有期徒刑。

據高院通報，肖正紅自2009年起，在邵東市夥同被告李楚平、肖金虎等人相互配合高利放貸和實施套路貸，網羅被告劉擁軍、肖紅武等人負責收貸及實施違法犯罪活動。曾在翌年10月非法拘禁並逼迫被害人李建中將其1500平方米的地下車庫、價值1962萬餘元（人民幣‧下同，約2212萬港元）的房產和土地以1376萬元（約1551萬港元）轉讓。隨後更拉攏、發展、劣迹人員加入其團夥，形成以肖正紅為領導者的黑社會性質組織。

通報續指，該組織採取暴力、威脅或者滋擾、糾纏等軟暴力手段，長期實施強迫交易、尋釁滋事、開設賭場等違法犯罪活動，為非作惡，殘害群眾，致多間企業破產。另又通過行賄手段尋求非法保護，藉此攫取巨額經濟利益，嚴重破壞邵東秩序。

隆回縣人民法院終以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪等數罪併罰，依法判處被案中被告上述處分，並剝奪肖正紅政治權利三年，並處沒收個人全部財產。據悉肖正紅一案，是湖南法院宣判的第一起涉足「套路貸」的黑社會性質組織案件。

另據高院副院長鄔文生介紹，該省共56件涉黑涉惡犯罪案件於近日集中宣判，當中肖正紅黑社會性質組織案屬通報的典型案例之一。另自掃黑除惡專項以來，湖南法院依法從嚴懲處黑惡勢力頭目、骨干成員和「保護傘」，對1021名涉黑涉惡犯罪分子判處5年以上有期徒刑，重刑率遠高於同期刑事案件。判處罰金、沒收財產和追繳違法所得超過23億元（約26億港元）。