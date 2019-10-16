深圳男巴士站食電子煙遭罰　屬內地首例

內媒引述深圳市控煙辦報道，該辦在《深圳經濟特區控制吸煙條例》修訂後，周一（14日）開展首次控煙執法，共6名煙民被罰款50元（人民幣‧下同，約56港元），包括一名電子煙煙民，屬內地首宗電子煙吸煙者被罰案例。報道又指，巴士站屬吸煙「重災區」。

據報當日下午5時許，一名練姓男煙民正在南山科技園附近的巴士站吸電子煙，惟遭執法人員發現後被罰款。他表示，自己剛從廣州來到深圳，加上認為電子煙既無煙灰也無煙頭，對環境不會造成污染，故此前並不知道電子煙屬控煙範圍內。對此世衞駐華代表處官員印曦表示，電子煙所產生的氣溶膠會增加空氣中某些有毒物質、尼古丁和顆粒的濃度，對旁人健康構成不良影響。

此外，執法隊伍亦發現巴士站屬吸煙重災區。深圳控制吸煙協會會長高文輝表示，公共交通運輸站站樓行人出入口外側5米範圍內，以及公共交通工具室外站台和等候隊伍所在區域，包括乘客排隊等候的延伸區域，均是禁煙區，且控煙對象包含電子煙使用者。市交通運輸局南山管理局運輸管理科科長李志發則指，本月底前該區將實現站台控煙宣傳全覆蓋，為免誤導吸煙者，巴士站垃圾桶上的滅煙處亦會取消。

根據修訂後的控煙條例，「經營者、管理者勸阻」作為違法處罰的必要條件已被刪除，凡是在禁煙場所吸煙者，可被罰款50元並當場收繳，拒不改正者，罰款200元（約225港元），至於阻礙執法等情形，則可被罰款500元（約564港元）。