為幫乳腺癌患者　巴士推頭髮抵車費獲乘客好評

浙江杭州近日網傳有巴士可以以頭髮抵車費的活動，引來社會關注。原來，該活動是為乳腺癌化療而脫髮的患者籌集。有市民得知活動因由後踴躍參加，更將自己留下多年的長髮捐出，而體驗者周二（15日）表示，雖不知道提供多少幫助，但都希望可以幫到患者。

該輛公益巴士貼滿與乳腺癌患者的海報，其中不少都是年輕女子，而車廂更設有一把剪刀及放頭髮的箱子。有市民上車時都會對上述擺設感到好奇，但在得悉原因後，均鼓起勇氣拿起剪刀，狠下心剪斷自己的頭髮，放進箱子之中。

有捐髮的市民表示，自己留了8年的頭髮一次過捐出，一點也不猶豫，覺得很值得，並指出，「自己用5年時間就可以留回來，但是她們（患者）則要用一輩子」。更有一名癌症病人表示，「雖然自己並不是乳腺癌患者，但見到活動這一幕而覺得十分感動」。

活動由粉紅絲帶慈善組織聯合相互寶發起，舉辦方表示，乳腺癌逐年呈現一個高速發展的趨勢，遂藉是次活動為患者籌集頭髮，同時喚醒社會對該疾病的關注。而在活動當日，便有289名市民參與，共籌得5公斤頭髮，不少市民表示這個活動值得繼續進行。