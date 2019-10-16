青島海關破食用香料走私案　總值2.2億人民幣

山東青島海關周二（15日）通報，近日打掉一個自印度、印尼走私進口孜然、月桂葉、肉蔻等食用香料的犯罪團夥，查獲涉嫌走私食用香料1.08萬噸，案值2.2億元人民幣（約2.48億港元）。據介紹，今年以來，青島海關將農產品走私列為打擊重點。

海關表示，自4月開始緝私部門掌握線索，指棗莊市一名徐姓男子向印度外商採購農產品，涉嫌從事走私活動。海關隨即成立小組，經過4個多月追查，梳理出一關係複雜的走私網絡。

據悉，徐男為滕州市某商貿公司員工，其魏姓老闆在滕州、廣西玉林兩地開設4間公司同步經營食用香料的購銷業務。經縝密偵查，青島海關緝私局9月出動60多名警力，並分成12組在多地同時開展收網行動，拘捕8名疑犯，在現場查扣一批關鍵證據。

初步查明，魏男掌指使徐男等業務員自印度、印尼等地採購食用香料並運至中越邊境，由吳姓同共犯聯繫廣西、雲南多個通關團夥，藉邊民互市渠道、偽報貿易性質，採取「螞蟻搬家」方式走私入境，最後發往全國各地銷售牟利。

海關表示，走私的食用香料沒有經過國家檢驗檢疫，流向餐飲行業後存有安全隱患，並且大量逃稅走私香料會打破供需平衡，影響國內有關農戶的利益。另將加大打擊農產品走私犯罪的力度，維護食品安全及農業經濟發展。