走私逾6000箱未完稅煙　3貨漁船台外海交易遭查

台灣接連破獲數額巨大的走私香煙案。桃園地檢署聯同高雄地檢署等執法單位，近日在高雄外海破獲蒙古籍貨船和漁船，後者擬與台籍漁船交易未完稅香煙，該署共在涉事3艘船上繳獲6467箱香煙。

桃檢周二（15日）表示，該署接獲情報，指有不法跨境走私集團利用貨船出貨、漁船中轉的方式，將未完稅香煙走私入境台灣。桃檢隨即聯同雄檢指揮高雄警局、海巡等單位組成專案小組，經過濾相關資料後，鎖定懷疑涉案船隻。

本月4日，專案小組根據線報在高雄西南方約70海里的海域，發現一艘蒙古籍貨船上，有大量用黑色膠袋包裝的物品，同時另一艘蒙古籍漁船正從蒙古籍貨船上接運上述黑色膠袋，不久再有一台籍漁船與該蒙古籍貨船交易。

執法人員隨即登船查緝，結果在3艘船的黑色膠袋內分別搜出走私香煙，經清點確認，蒙古籍貨船上共有走私煙5230箱，蒙古籍漁船上有837箱，台籍漁船上則有400箱，事後全交由高雄市政府財政局依規定查扣。

涉事3艘船的夏姓、蔡姓及王姓船長均為台灣人，各人均聲稱對走私煙不知情，更稱不認識其他船的人，最終各人仍被依法送辦。全案所涉違反煙酒管理法部分，將由高雄地檢署持續調查。