曾賄賂3任公安局長當保護傘　柳州大毒梟受審

廣西柳州市中級人民法院周二（15日）開庭審理一宗黑幫頭目製販毒案。該案是柳州市近年來破獲參與人數最多、涉及面最廣、影響最大的黑惡勢力犯罪案，該黑惡勢力團夥曾向該市三任公安局長行賄，導致各人紛紛下台。

案中被告張加愛，自2007年開始涉足毒品違法犯罪活動。2010年，張加愛與另一被告覃春團合作，糾集有犯罪前科、劣迹等社會閒雜人員組成黑惡勢力組織，入股、開辦多家公司。該黑社會性質組織在柳州市區以及柳江區範圍內，藉故生非、故意製造事端、在公共場所尋釁滋事、妨害公務、故意傷害他人，導致多名被害人受傷，以及損失巨額財產，嚴重擾亂社會秩序。該組織又透過威脅、恐嚇、強佔等手段介入經濟領域，排除競爭對手、壟斷經營、強迫交易，還實施非法佔用農用地，偽造公司、人民團體印章，非法攫取在柳江區石場經營、建築工程、瀝青路面鋪設等經濟利益。

該團夥依靠行賄柳州市公安局治安管理支隊原政委、柳江縣公安局原局長趙品初，柳州市公安局交通警察支隊原支隊長、柳江縣公安局原局長謝其托，柳州市公安局人口管理支隊原支隊長、柳江縣公安局原局長韋海等7名公職人員，充當「保護傘」發展組織勢力。

公訴機關認為，張加愛、覃春團等11名被告的犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導、參加黑社會性質組織罪，販賣、製造毒品，強迫交易，非法佔用農用地，洗錢，偽造公司、人民團體印章，尋釁滋事，故意傷害，非法持有槍，敲詐勒索等罪，分別追究各被告的相應刑事責任。案件預計審理多日。