廣州越秀集團前董事長之妻　受賄1627萬人民幣獲刑3年

廣東廣州越秀集團有限公司（下稱越秀集團）前董事長陸志峰之妻劉偉娟受賄一案，日前於廣東省高院二審判決，劉被認定受賄1627萬餘元（人民幣‧下同，約1830萬港元），被判處有期徒刑3年，並處罰金400萬元（約450萬港元）。

中國裁判文書網周二（15日）公布該案二審判決書。省高院經審理查明，劉偉娟與陸志峰二人合謀，於2002年至前年，由陸利用其擔任廣汽集團總經理、越秀集團董事長的職務便利，為中山某眾公司、某田公司，及廣州新某瑞公司在承接廣汽集團汽車銷售、汽車零部件運輸等業務方面謀利，並由劉經手收受涉究公司實際負責人所賄送的房產及車位，折合1627萬餘元。

法院認為，劉偉娟的行為已構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，應依法予以懲處；在共同犯罪中，劉起輔助作用，屬從犯，加上其自動投案如實供述自己罪行，到案後真誠悔罪，積極退贓，依法可從輕或減輕處罰。最終法院作出上述判決，並隨案移送、扣押劉偉娟的一批手錶、肩包、頸鏈、手鐲、玉墜及戒指等物品，予以變現後折抵罰金上繳國庫。