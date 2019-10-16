台內政部澄清港警移民傳言　國台辦批誣衊執法者

台灣的內政部早前在官方Facebook回應網傳香港警察大舉移民台灣，指傳聞為假消息，而發文中出現「黑警」字眼，引起關注。大陸國台辦發言人馬曉光周三（16日）直斥台方有關部門負責人以不當言詞誣衊執法者，凸顯其心中只有黨派利益，全無法律正義。

馬曉光在國台辦例行記者會上表示，網傳所謂香港警員要「逃往」或移居台灣，是不折不扣的假消息。對這樣違反基本常識的假消息，民進黨當局有關部門負責人卻如獲至寶，在網站上大肆炒作，結果使自己淪為一個政治笑話。

另針對台媒早前報道，台方今年1月曾致函國際刑警組織主席，訴求以觀察員的身份參與今年國際刑警組織大會，卻一直未獲回應，馬曉光指出，國際刑警組織是政府間的國際組織，台灣沒有資格加入。而陸方對於台灣參與國際組織活動的問題，立場明確、一貫，必須按照一個中國原則和國際組織的章程，通過兩岸協商來處理。

又有記者問，有網民在美國白宮請願網站呼籲美國正式承認台灣為獨立國家，請願案已達到10萬人門檻，台外交部指請願是自發性活動，馬曉光回應稱，這是一場鬧劇，不值一評，又批評這不是自發的活動，而是「台獨」勢力伸向網站的「黑手」。