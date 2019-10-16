外賣員未購意外保　公司辯稱只屬外判關係

台灣3天內發生2宗外賣平台外賣員車禍致死事故，但據了解，外賣員與外賣平台公司僅屬「外判關係」而非「僱傭關係」，因此平台公司沒有替外賣員購買意外險。事件引起社會關注，台灣的勞動部亦隨即對多家平台公司進行稽查，要求限期改善。

針對台灣的外賣平台龍頭foodpanda、UberEats和Lalamove分別本月10日、13日和14日，各發生外賣員被撞死及撞死路人事故，勞動部轄下職案署周一（14日）認定平台公司與外賣員簽訂合約內容符合組織從屬性，認定雙方應為僱傭關係，平台公司應負起僱主責任，並以「未善盡管理之責」理由，對3間公司各開出9000元（新台幣‧下同，約2300港元）罰單。另一家正籌備開業的外賣平台Deliveroo，由於已提供外賣服務，公路總局最快周三（16日）前往稽查，一旦確認違規，可最高罰款2500萬元（約650萬港元）。

職安署署長鄒子廉表示，經稽查發現，平台公司與外賣員所簽訂的合約內容，包括指定工作時段、無法於選擇時段提供服務須24小時內回報公司、服務期間需穿着制服、使用制式品牌圖樣保溫箱、貼上電單車品牌圖樣貼紙等規定，故研判平台公司對外賣員具有一定程度的指揮監督。對有平台公司聲稱與外賣員只屬外判關係，鄒子廉指出這只是僱主片面認定，但實際就是「真僱傭、假外判」，該署會持續專案檢查。

有遇車禍身亡的外賣員家屬表示，對於外賣員工作待遇不合理，政府應要管、要立法。對此，在周二（15日）舉行的立法院質詢上，立法院長蘇貞昌也表示涉及外賣平台的現行勞工規定若有不當，主管機關應要介入。勞動部長許銘春表示，目前外賣員與平台公司之間的關係複雜，勞動部的立場就是，基本原則尊重合約自由，但是禁止「假外判、真僱傭」。許銘春又允諾在一個月內，針對平台外賣員的勞動權益保障及制度提出配套。