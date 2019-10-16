3男子賣「藏品」承諾幫升值　騙66名老人900萬人仔

北京3名男子涉嫌在2016年至2019年間，誘騙超過60名老人購買藏品並承諾幫忙升值，詐騙合共900餘萬元人民幣（約997萬港元）。案件周三（16日）在朝陽法院開庭審理。

3名被告分別為王某、付某及彭某，案發前分別是北京亞粹商貿有限公司經理和銷售主管，最年輕的彭某今年剛剛21歲，他們均為高中學歷。被告3人收取71歲常女士等66名老人拍賣手續費、收藏品購買費等。

王某在法庭上表示，於2016年年底到該公司工作，負責產品銷售，向客戶賣「藏品」。付某則指，公司是賣字畫、紀念幣等收藏品，店長劉某去年承諾會於今年4、5月舉辦拍賣會，拍賣這些藏品，但他不清楚藏品是真是假。

但王某指，在工作的兩年多裡，公司只舉辦過一次巡展，沒有舉辦過任何拍賣會。2018年年底，王某升為經理，3個月後，公司被查，18人當場被抓，他們3人被追究刑事責任。案發前半個月，劉某突然稱家裡有老人生病，案發時並不在京。

彭某表示，在向客戶推銷產品時，公司宣傳某著名主持人倪某會到公司召開見面會，並稱該主持人多年前曾在公司留有自畫藏品，會在今年5月的拍賣會出現，客戶因而格外信賴。案件將擇日再審。