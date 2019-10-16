《財富》發布最受讚賞華企排名　百度跌出榜單

由李彥宏（小圖）掌舵的百度跌出了榜單。（互聯網）

由李彥宏掌舵的內地搜尋引擎百度連接爆出醜聞之際，美國商業雜誌《財富》中文網周三（16日）發布了《2019年最受讚賞的中國公司》排行榜，顯示百度已跌出了榜單，至於第一的位置則由中國科網巨企華為蟬聯。

排行榜顯示，百度、阿里巴巴、騰訊、京東四大中國互聯網公司中，唯獨去年曾與4家公司並列第48位的百度跌出了今次榜單，而阿里巴巴則排名第4位；騰訊排名第17位；京東排名第32位。其他知名企業中，三一重工排第2位，僅次於華為，至於格力集團排名第3位；貴州茅台位排名第8位；小米科技排名第13位；中芯國際排名第21位；中國移動排名第35位；聯想集團排名第45位。

此次調查的391家候選公司，主要來自中國500強和世界500強中的中國公司，以及中國部分著名大型企業。《財富》透過網上向近3.8萬名中國企業管理人發送了問卷，要求受訪者按照管理質量、產品或服務質量、創新能力、長期投資的價值、財務狀況、吸引及保留人才能力、社會責任、資產的合理使用 、全球化運營的有效性9項標準為候選公司評分，其中收到有效回覆537份。