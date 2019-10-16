警告美國勿在亞太部署陸基中導　中方︰否則將反制

第16屆北京國際軍控研討會周三（16日）在深圳開幕，中國外交部軍控司司長傅聰在開幕式上表示，中方對美國退出《中導條約》深表遺憾並堅決反對，並再次警告美國如執意在亞太地區部署陸基中程導彈，等同在中國「家門口」挑釁，中方將不得不必要的反制措施。

傅聰指出，全球戰略安全形勢近年急劇惡化，單邊主義和霸權行徑甚囂塵上，嚴重衝擊國際秩序。他批評，美國重拾冷戰思維，在軍控領域不斷「毀約退群」，推卸國際責任，謀求壓倒性軍事優勢，令大國互信與合作面臨危機；更批評美國退出《中導條約》不到三周，即進行陸基中短程巡航導彈試驗，表明美國退約是為「自我鬆綁」，放手發展先進導彈。

傅聰強調，中方堅決反對美國尋求在亞太地區部署陸基中程導彈；警告美國如執意在亞太部署，中國絕不會坐視自身利益受損。他強調︰「中方希望美國及有關國家在此方面保持克制，謹慎行事，不要採取錯誤行動。」

據了解，第16屆北京國際軍控研討會由中國軍控與裁軍協會（CACDA）、科學與國家安全研究項目（PSNSS）和美國減少核威脅倡議組織（NTI）共同主辦，來自中國、俄羅斯、英國、美國、德國、意大利、比利時、日本、南韓和蒙古等國家，以及國際原子能機構（IAEA）、全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）籌備委員會和紅十字國際委員會（ICRC）等國際組織，共100多位代表參與。