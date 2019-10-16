拒赴陸參與交流　台多間大學促認清統戰風險

天津大學自2008年起主辦「海峽兩岸青年學生領導力論壇」，今年將踏入第12年。過去一直有參與活動的台灣多間大學包括台大、台師大、東吳、輔大等，各校學生會周三（16日）宣布拒絕派任何成員參與今年論壇，呼籲其他學校也停止派學生前往大陸交流。

台大學生會等學生組織當天召開記者會，指近期各大學學生會收到轉發自學校學生事務相關單位的邀請交流文件，詢問是否願意派員到大陸參加交流活動，更稱校方可提供補助。但學生會發現由天津大學寄出的邀請文件中，提及「2019年也是促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施發布實施一周年，取得的成果體現了大陸方面率先同台灣同胞分享大陸發展機遇的真誠意願，也彰顯了兩岸一家親的重要理念」。

台大學生會指出，過去的學生交流只是純學術活動，但近幾年才警覺這類活動涉及政治議題，也嚴重干預台灣人的日常生活，因此希望在短期內促成一股討論風氣，讓大專院校的學生能夠認識參與這類俗稱「統戰團」的兩岸交流活動的風險。

台大回應時指，校方與天津大學為姊妹校，自2011年起互有交流活動，台大依教育部相關規定辦理和公告，往年皆有學生社團報名參加。