台官員倡議成立國際聯盟　以打擊大陸假訊息攻勢

兩岸關係持續緊張之際，正訪問美國的台灣的國家安全局副局長陳文凡，周二（15日）在華盛頓一場活動上表示，為對抗大陸的網絡攻擊和假訊息，他倡議理念相近的國家應與台方一同成立一個國際聯盟，又提到美台雙方考慮簽署共同備忘錄，反制大陸的影響。

陳文凡在美國智庫詹姆斯頓基金會（Jamestown Foundation）舉行的大陸國防暨安全會議上表示，根據當局判斷，不論台灣明年的總統大選結果為何，大陸都會不惜一切在外交、經濟、軍事和政治上對台灣施加脅迫，更有可能會宣布統一時間表等。他又指，大陸網絡攻擊和假訊息等活動的對象並非只有台灣，而是全世界許多國家都受到影響。

因此，台方建議國際社會應成立專門打擊相關事項的國際聯盟，而美台亦考慮簽署一個打擊假訊息的共同備忘錄，以先發制人的方式反制大陸。不過陳文凡強調，相關建議只是剛剛提出，雙方還在溝通討論的階段。

針對陳文凡的倡議，早前曾到訪北京的美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在會議上表示，他不對未來可能達成的任何協議作評論，但強調假訊息確實是雙方共同關注的領域，美台亦應相互交流和學習。

此外，薛瑞福提到在他訪問大陸時，因應美國剛通過出售台灣F16V戰機，陸方主動提到了台灣議題，期間薛瑞福亦向陸方重申美國政策不變。不過因應大陸軍事現代化，創造出威脅，他表示美方將依據台灣關係法持續向台灣提供自我防衞所需的武器。