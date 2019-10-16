偽造病歷騙保近300萬人民幣　人保財險蘭州分公司職員被捕

中國銀行保險監督管理委員會周三（16日）通報，中國人民財產保險公司（下稱「人保財險」）蘭州市分公司一名李姓職員與人合謀，涉嫌偽造病歷票據，騙取共15筆共298.9萬元人民幣（約335.9萬港元）保險金；警方目前已拘捕李某與另一名涉案人士，並追回大部分損失。案件仍在進一步偵辦中。

通報指，人保財險蘭州市分公司今年6月展開大病保險業務核查過程中，發現有職員涉嫌騙取保險金；李某其後自首，並承認曾多次偽造異地就醫病歷和報銷材料，騙取保險金來購買房產、奢華消費和網絡賭博等。警方經查後認定是內外勾結騙保案件。通報指，因蘭州市分公司尚未與市醫保局就2018年大病保險項目進行清算，故案件未造成醫保基金損失。

通報認為，大病保險是中央重視的民生工程，該宗案件性質嚴重，反映該公司在大病保險工作中存在明顯不足，包括對人員管控薄弱、內控能力不足、系統建設滯後等，要求人保財險要認真配合警方調查，抓緊追償，減少損失，同時對直接責任人嚴肅問責；其他承辦大病保險的公司亦要以此為鑑，全面自查認真整改。