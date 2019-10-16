美日菲將舉行南海聯合軍演　菲方︰非針對中國

南海局勢持續緊張。美國海軍第七艦隊5艘艦艇周日（13日）抵達菲律賓巴拉望省的主要城市普林塞薩港，準備與菲律賓和日本軍艦舉行第三期海上共同訓練（MTA Sama Sama），幫助菲律賓提高海上自衞能力。菲律賓軍方則稱，該次演練與中國在西菲律賓海的行動無關。

三國海軍代表周一（14日）在聯合訓練開幕儀式上致辭，強調地區安全環境複雜，三國軍隊需要攜手同行，共同應對安全挑戰。美國海軍上校麥坎(Captain Antoinette McCann)接受外媒採訪時表示，美菲日可以透過這次海上聯合軍訓提升應對海上共同挑戰的能力，「每當我們一起努力時，我們都會增長知識，增進合作。信任不是一夜間就可以製造出來的，也不是我們可以激增的，而是我們必須慢慢建立起來」。

菲律賓海軍副司令伊達爾戈少將（Major General Dante Hidalgo）表示，聯合軍演不是一次政治活動。不過他在稍早前的致辭時表示，菲律賓軍隊會尋找機會努力提高保家衞國的能力。

開幕式後，美軍邀請在場媒體登上瀕海戰鬥艦蒙哥馬利號參觀。而美國海軍和士兵將與當地市民互動，包括進行體育比賽和樂隊表演，與菲律賓和日本軍隊進行技術交流，之後離港出海，在周四（17日）和周五（18日）與菲律賓和日本舉行海上聯合軍演。